Вакцина «Ростеха» против гриппа «Ультрикс Квадри» зарегистрирована в Казахстане

Вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри», разработанная компанией «ФОРТ» (входит в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех») получила регистрацию в Казахстане на пять лет, сообщает холдинг.

Поставки планируется начать в 2021 году. Объемы экспорта в республику могут составить до 3 млн доз в год.

Вакцина «Ультрикс Квадри» обеспечивает защиту от четырех штаммов вируса гриппа – двух подтипов вируса A и двух – вируса B. Препарат содержит по 15 мкг антигенов каждого штамма в каждой дозе – всего 60 мкг. Такой состав рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для включения в инактивированные вакцины. Препарат производится на заводе «ФОРТ» по технологии полного цикла с соблюдением международных стандартов GMP.

«В 2019 году, в рамках государственной стратегии по переходу на квадривалентные вакцины для профилактики гриппа, «Ростех» выпустил на рынок препарат «Ультрикс Квадри». Вакцина востребована на международном рынке и, исходя из запросов 2020 года, мы планируем значительно расширить поставки за рубеж. При этом обеспечение потребностей российского рынка остается для нас безусловным приоритетом – в прошлом году мы выпустили более 10 млн доз вакцины и планируем наращивать поставки на внутренний рынок», – рассказал исполнительный директор госкорпорации “Ростех” Олег Евтушенко.

Биофармацевтическая компания «ФОРТ» – крупнейший в России производитель вакцин против гриппа, выпускающая более 30 млн доз профилактических препаратов в год. В 2020 году компания вышла на международный рынок, отправив на экспорт более 1 млн доз вакцин. Свыше 90% поставок составила четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри». В ближайшее время предприятие «ФОРТ» готовится пройти процедуру преквалификации ВОЗ, что даст возможности расширить географию экспортных поставок. Сейчас вакцины производства «ФОРТ» применяются для иммунопрофилактики населения в Республиках Беларусь и Молдова, Киргизии, Туркменистане и Узбекистане.

gxpnews