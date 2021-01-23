Nexelis приобрела биоаналитическую лабораторию GSK в Германии

Портфельная компания Ampersand Capital Partners и ведущий поставщик услуг по разработке передовых анализов и лабораторных исследований в области инфекционных, онкологических и метаболических заболеваний Nexelis подписала соглашение о покупке активов GSK для приобретения клинической биоаналитической лаборатории, имеющей сертификат GCLP и расположенной в немецком городе Марбурге, сообщает PRNewsWire.

Команда Clinical Laboratory Science (CLS) в Марбурге, состоящая примерно из 80 ученых и аналитиков, будет переведена в Nexelis. При этом группа специалистов продолжит поддерживать прочные отношения с GSK и поддерживать разработку будущих вакцин-кандидатов компании в рамках пятилетнего соглашения о сотрудничестве.

Это пятое приобретение Nexelis за последние три года после Pacific Biomarkers, PAIRimmune, ImmunXperts и AIT Bioscience. Сделка с GSK позволит Nexelis расширить возможности разработки иммунологических тестов и клинических испытаний с высокой пропускной способностью.

«Мы очень рады приветствовать на борту нашего корабля новых коллег с более чем 20-летним опытом работы под руководством Novartis и GSK в клинической лабораторной деятельности, осуществляющей разработку вакцин против вирусных и бактериальных заболеваний. Мы считаем, что эта сделка является удачной. решающий шаг в становлении Nexelis как непревзойденного глобального игрока в области создания вакцин», – отметил генеральный директор Nexelis Бенуа Буш.

Условия сделки с GSK вступят в силу в конце января 2021 года. Nexelis намеревается быстро расширить офис в Марбурге, начав сотрудничество с другими компаниями по разработке вакцин.

Nexelis планирует развивать новые платформы для клинических испытаний в Марбурге, которые будут полностью связаны с платформами Laval, развивать синергию со своим филиалом ImmunXperts и задействовать направление «биостатистика» для формирования комплексного пакета услуг в бактериологии, вирусологии и онкологии.

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