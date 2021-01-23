Венгрия закупит у России 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Венгрия закупит 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Планируется, что поставки будут осуществлены в три этапа. Помимо российской вакцины, в стране одобрены препараты AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Sinopharm.

Венгрия в течение трех месяцев получит 2 млн доз вакцины «Спутник V», которой привьют 1 млн граждан, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Ранее сообщалось, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса.

«Мы уже получили экземпляр договора, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой для вакцинации 1 млн граждан. То есть речь идет потенциально о 2 млн доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина», – сказал Сийярто на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым (цитата по РИА «Новости»).

По словам венгерского министра, приобретение вакцины будет трехэтапным. В первый месяц – 300 тыс., второй месяц – 500 тыс., в третий – 200 тыс. доз.

Ранее Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и «Спутник V». В середине января глава администрации премьера страны Гергей Гуляш сообщал, что Венгрия достигла соглашения с китайской компанией Sinopharm о закупке вакцин от коронавируса. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.

Кроме того премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах построить завод по производству вакцин в венгерском городе Дебрецен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на блог представителя венгерского правительства Золтана Ковача. Какая вакцина будет выпускаться на заводе, не уточняется.

Фото: sputnikvaccine.com

Елена Сидорова

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