Производители и дистрибьюторы оценили уведомительный режим маркировки лекарств

Производитель «Р-Фарм» и дистрибьютор «Протек» предпочли стандартные операции в системе маркировки лекарств уведомительным схемам. Об этом представители компаний рассказали в ходе вебинара «Изменения в уведомительном режиме работы МДЛП с 1 февраля 2021 года». Уведомительный режим введен постановлением правительства 1779 от 2 ноября 2020 года, он действует до 1 февраля 2021 года. До 1 июля 2021 года в системе остается ряд упрощенных операций.

«Со стороны компании «Р-Фарм», несмотря на упрощенный порядок, мы старались регистрировать все операции в системе, передавать полную отчетность в системе о маркированном товаре, – рассказала в ходе мероприятия руководитель отдела технологических проектов «Р-Фарм» Виктория Немиткина. – Поэтому сказать, после 1 февраля мы продолжим стопроцентно передавать отчетность по маркированным препаратам».

По ее словам, 702 схема помогла решить ряд проблем. «И огромный плюс – в части не приходится обращаться в техподдержку, а решать оперативно своими силами», – добавила она.

IT-директор компании «Протек» Виктор Горбунов отметил, что в настоящее время практически 100% товара, поступающего на центральный склад, с маркировкой.

«За время работы уведомительного режима мы сознательно отказались от использования «правила 15 минут», поскольку понимали, что использование данного правила, с одной стороны, избегать проблемы с затоваркой, блокировки товара, – пояснил он. – С другой стороны, мы не выявляем ошибки, не дорабатываем системы с точки зрения их устранения. Поэтому за этот период нам удалось оптимизировать товародвижение между нашими складами и выявить достаточно большое количество недоработок. Мы к 1 февраля, конечно, относимся с волнением. Но, с другой стороны, компания и, думаю, другие участники рынка чувствуют себя гораздо более подготовленными».

По словам представителя компании-дистрибьютора, около 60% товара принимается по стандартным схемам, 40% – по уведомительной 702-й схеме. Период, который остался, необходимо использовать, чтобы отладить стандартные процессы, подчеркнул Виктор Горбунов. Он также поблагодарил оператора проекта, отметив, что «была проведена большая работа по оптимизации, производительности системы, и сейчас мы видим, что у нас локально бывает притормаживает, но в целом система работает стабильно».

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