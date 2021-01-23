Комитет ВОЗ не нашел связи между вакциной Pfizer и смертностью пожилых пациентов

Комитет по безопасности вакцин ВОЗ не зафиксировал роль вакцины от Pfizer и BioNTech в увеличении смертности среди пожилых пациентов. Ранее норвежский медицинский регулятор сообщал о 23 смертях, предположительно связанных с вакцинацией от COVID-19. Он отметил, что не может исключать связи между обострением у таких людей хронических заболеваний и вакцинацией.

Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин (ГККБВ) ВОЗ заявил, что на основании доступных на текущий момент данных невозможно сделать вывод о «неожиданном или нежелательном увеличении смертности среди ослабленных пожилых людей или каких-либо необычных нежелательных явлений после введения [вакцины от Pfizer] BNT162b2».

«Имеющаяся информация не подтверждает роль вакцины в зарегистрированных смертельных исходах. В связи с этим комитет считает, что баланс пользы и риска BNT162b2 остается благоприятным для пожилых людей, и не предлагает в настоящее время пересмотра рекомендаций по безопасности этой вакцины», – указано на сайте комитета ВОЗ.

В свою очередь норвежский регулятор сообщил, что не может исключать связи между вакцинацией пожилых пациентов и последующими летальными исходами. 14 января агентство сообщало о 23 смертях, предположительно связанных с вакцинацией от COVID-19 препаратом от Pfizer/BioNTec.

«Мы не можем исключать, что нежелательные реакции на вакцину, случающиеся в первые несколько дней после вакцинации (такие как повышение температуры и тошнота), могут вносить вклад в более тяжелое течение и летальный исход у пациентов с тяжелым сопутствующим заболеванием», – указано в публикации регулятора.

Агентство отмечает, что его выводы не повлияют на стратегии вакцинации в стране. К каждому пациенту рекомендовано подбирать индивидуальный подход, соотнося потенциальную пользу и возможные риски.

В Национальном агентстве по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) сообщили, что некоторое количество смертей среди пожилых пациентов в Европе после прививки не может быть поводом для беспокойства. Регулятор не имеет оснований полагать, что смертельные исходы связаны с вакцинацией.

Во французском Минздраве также сообщили, что на 19 января в Европе зафиксирован 71 летальный исход после получения прививки от Pfizer. «ФВ» сообщал, что такие случаи также были отмечены в Бельгии и Португалии, а вне Евросоюза они также произошли в Израиле, США и Швейцарии.

Николай Соколов

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