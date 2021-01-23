Более 20 участников нового выпуска «Карьера» компании «Ригла» заняли руководящие должности

45 сотрудников аптечной сети «Ригла» из Московского региона, Мурманска, Ростова-на-Дону, Рязани, Ярославля, Уфы, Красноярска, Сургута и Сыктывкара 14 января завершили обучение на I и II ступенях корпоративного проекта «Карьера». Тринадцать из них уже заняли должности директоров аптек, десять назначены на позиции управляющих директоров в структуре аптечной сети. Остальные участники проекта зачислены в кадровый резерв, при наличии вакансии они будут рекомендованы для назначения на вышестоящую должность.

В 2020 году получили повышение более половины выпускников I ступени и около половины выпускников II ступени проекта «Карьера».

Первая ступень проекта «Карьера» позволяет первостольникам после прохождения курса занять вакантные позиции директоров аптек. Вторая ступень — возможность для руководителей аптек стать управляющими директорами (2—3 аптеки в управлении). Третья ступень — для управляющих директоров, планирующих возглавить объединение в 25 и более аптек.

Соискатель должен иметь необходимый стаж работы в компании и общий фармацевтический стаж, успешно пройти первичный тест и вводное интервью с HR-менеджером и представителем бизнеса.

Первый этап обучения основан на изучении презентационных материалов в режиме онлайн на корпоративном портале обучения и развития, завершается тестированием. Второй этап предполагает прохождение функциональных, профессиональных и личностных тренингов и семинаров. В качестве преподавателей выступают штатные бизнес-тренеры или ключевые сотрудники компании. Завершают курс стажировка в аптеке и итоговое собеседование с управляющими директорами.

«Компания «Ригла» создала все условия для продуктивной работы, профессионального и карьерного развития, возможности самореализации своих сотрудников, — рассказала заместитель генерального директора по работе с персоналом аптечной сети «Ригла» Ольга Котельникова. — Участие в проекте «Карьера» — уникальная возможность для профессионального развития. Примерно 40% управленческих вакансий в компании заняты сотрудниками, выросшими внутри компании. Управленческие позиции занимают кандидаты, знающие особенности бизнес-процессов компании, продемонстрировавшие свою эффективность и горячо поддерживающие ее ценности. Конечно, 2020 год внес свои коррективы: в связи с пандемией кандидаты проходили стажировку строго в аптеке, сотрудниками которой являлись, ранее они могли стажироваться в других точках сети. При этом в новых условиях родились новые идеи — сейчас мы продумываем реализацию в рамках обучения онлайн-формата трансляции передовых бизнес-практик лучших аптек сети».

Программа «Карьера» аптечной сети «Ригла» стартовала в 2017 году в пилотном режиме в Московском регионе, в дальнейшем охватив все региональные филиалы сети «Ригла».

МАТЕРИАЛ ПАРТНЕРА: ГК «ПРОТЕК»

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