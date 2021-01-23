«Трокас Фарма» сообщила о приостановке предписания ФАС по препарату «Драстоп»

В декабре ФАС выдала предписание «Трокас Фарма» и «Гротекс» о прекращении введения в гражданский оборот препаратов «Драстоп» и «Артогистан», изготовленных с нарушением патентентных прав. «Трокас Фарма» обратилась в суд, после чего действие предписания было приостановлено. «Гротекс» готовит аналогичный иск.

ООО «Трокас Фарма» подала иск в Арбитражный суд города Москвы к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Московской области. Он касается предписания ведомства в отношении препарата для лечения опорно-двигательного аппарата «Драстоп». В декабре УФАС предписало компании прекратить введение в гражданский оборот партии этого препарата, которые были произведены с нарушением патентных прав. По закону, после подачи иска, предписание УФАС было приостановлено. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе ООО «Трокас Фарма».

Ранее портал GxPnews опубликовал материал, где сообщалось, что УФАС по Московской области предписало ООО «Трокас Фарма» и ООО «Гротекс» до конца января «изъять из оборота на территории России препараты для лечения опорно-двигательного аппарата «Драстоп» и «Артогистан» во избежание недобросовестной конкуренции». Однако в предписаниях ФАС речь идет о «прекращении введения в гражданский оборот». Позже информация в материале была изменена.

Согласно решениям УФАС, опубликованным на сайте ведомства, речь идет о прекращении введения в гражданский оборот не всех серий препаратов, а только тех, которые были произведены с нарушением патентных прав. Это, в частности, касается патента № 2612014 на изобретение «Средство для лечения артрологических заболеваний», который принадлежит ООО «Диамед-фарма». Он используется в препарате компании под названием «Мукосат». Именно «Диамед-фарма» стала заявителем по делам в отношении «Трокас Фарма» и «Гротекс» о нарушении патентных прав.

Что по поводу «Артогистана»

В компании «Гротекс» в свою очередь сообщили «ФВ», что уже подготовили аналогичный судебный иск и собираются подать его в начале следующей недели. Там отметили, что в предписании УФАС установлен 30-дневный срок для его исполнения, который еще не истек, а действие предписания приостанавливается с момента подачи заявления и до завершения судебного спора.

В «Гротексе» еще раз указали, что в предписаниях ФАС речь идет не в целом о препаратах «Артогистан» и «Драстоп», а только о тех партиях, которые выпущены с нарушением патента. И «Гротекс» и «Трокас Фарма» уточнили, что уже сейчас выпускают в обращение препараты с документацией, подтверждающей отсутствие такого нарушени.

Маргарита Грошева

pharmvestnik