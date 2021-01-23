Бывшие руководители АО «Ульяновскфармация» признаны виновными в мошенничестве

В Ульяновске вынесены приговоры бывшим руководителям АО «Ульяновскфармация». Они получили наказание в виде лишения свободы условно и штрафы на общую сумму более 1,5 млн руб.

Приговор, вынесенный 21 января в Ульяновске по громкому делу о мошенничестве с участием экс-руководства АО «Ульяновскфармация» и двух бывших министров здравоохранения области, не устроил ни одну из сторон. Вероятнее всего, в этом деле еще предстоит разбираться апелляционной инстанции. Это следует из разговора гособвинителя Максима Фролова с журналистами, который произошел сразу после оглашения вердикта, передает ТАСС.

Уголовное дело о мошенничестве при поставках медицинского кислорода АО «Ульяновскфармация» в медицинские организации было возбуждено летом 2018 года. По версии следствия, не позднее мая 2017 года соучастники объединились в группу для хищения денег, предназначенных на закупку ЛС для жителей области. Так, председатель Комитета по социальной политике Заксобрания Игорь Тихонов и министр здравоохранения Рашид Абдуллов (возглавил Минздрав в июне 2017 года, сменив на этом посту Павла Дегтяря) давали устные распоряжения ЛПУ заключать контракты по поставке ЛС исключительно с АО «Ульяновскфармация», говорилось в пресс-релизе Следственного комитета РФ.

Далее часть средств, переведенных лечебными организациями для приобретения медицинских изделий, ушла на счета аффилированных компаний. Всего группе вменялось хищение 11,9 млн руб., из них 2,2 млн руб.— при закупках медицинского кислорода при Павле Дегтяре и 9,6 млн руб.— при закупках медизделий при Рашиде Абдуллове. При этом адвокаты подсудимых неоднократно указывали на то, что в деле не представлено доказательств вывода и присвоения денежных средств, а значит отсутствиет событие преступления.

Ленинский районный суд Ульяновска признал виновными всех фигурантов дела. Бывшему директору АО «Ульяновскфармация» Ольге Кузнецовой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно со штрафом 700 тыс. руб., ее экс-заму Евгению Когану – 4 года условно и штраф в 800 тыс. руб. Павел Дегтярь получил 2,5 года лишения свободы условно, штраф в 200 тыс. руб., Рашид Абдуллов – 4 года колонии общего режима, дисквалификацию на 2,5 года и штраф 700 тыс. руб., Игорь Тихонов – 5 лет колонии общего режима, дисквалификацию на 3 года и штраф в 1 млн руб.

Поскольку гособвинение просило о реальном лишении свободы, а осужденные своей вины не признали, не исключено, что в деле еще предстоит разбираться апелляционной инстанции.

Екатерина Погонцева

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