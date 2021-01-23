FDA одобрило первую инъекционную антиретровирусную терапию для лечения ВИЧ

FDA одобрило инъекционное лекарство от ВИЧ Cabenuva производства компании ViiV Healthcare. Препарат, состоящий из активных веществ каботегравир и рилпивирин, необходимо вводить каждый месяц для подавления инфекции. Доказано, что инъекционный метод предотвращения ВИЧ и таблеточный имеют одинаковую эффективность.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило инъекционную схему длительного действия для лечения ВИЧ-1 Cabenuva, разработанную британской компанией ViiV Healthcare (принадлежит GlaxoSmithKline – GSK). Это первый препарат в виде инъекции от ВИЧ, получивший одобрение от FDA. Укол делается ежемесячно для подавления вируса и является альтернативой таблеткам, которые приходится ежедневно принимать ВИЧ-инфицированным людям. Пресс-секретарь ViiV сообщила, что вскоре планируется подача заявки на одобрение инъекции, вводимой человеку раз в два месяца.

Инъекционный препарат содержит два активных компонента каботегравир и рилпивирин, созданный компанией Janssen, фармацевтическим подразделением Johnson & Johnson. Каждое вещество вводится отдельно за один прием у врача. Ранее исследования показали, что инъекционное лекарство одинаково эффективно с ежедневными таблетками в предотвращении ВИЧ-инфекции.

Для многих людей лечение таблетками дается с трудом, поскольку пропускать прием нельзя – это даст вирусу возможность стать устойчивым к лекарствам. Кроме того, в обществе существует стигма в отношении употребления таблеток, которая носит как социальный, так и психологический характер. В ходе исследования Cabenuva также был проведен опрос, согласно которому девять из десяти участников заявили, что предпочли бы ежемесячные инъекции каждодневному приему таблеток.

Люди с ВИЧ могут прекращать принимать свои лекарства по целому ряду причин: потеря медицинской страховки, исключение из программ медицинской помощи, отсутствие нужных документов, наличие проблем у инфицированных с употреблением психоактивных веществ или психическим здоровьем, нахождение в местах лишения свободы.

Инъекционная форма препарата для предотвращения ВИЧ имеет несколько недостатков: лицам, зараженным ВИЧ, придется гораздо чаще посещать врачей для осуществления инъекций, что особенно осложнено в условиях пандемии; препарат имеет большую стоимость – около 4000 долл. за один ежемесячный прием и 6000 долларов за первую дозу инъекции; для введения медикамента нужны более длинные и широкие иголки и более объемные шприцы, отличающиеся от стандартных.

Cabenuva был одобрен в Европейском союзе (ЕС) и Канаде и, как утверждается, не имел серьезных побочных эффектов. В декабре 2019 года FDA отказалось одобрить инъекционную схему длительного действия из-за проблем с технологией производства препарата.

Владимир Заболотских

pharmvestnik