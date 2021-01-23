Суд подтвердил законность патента Novo Nordisk на инсулин деглудек

Суд отказал в удовлетворении иска «Герофарма», пытавшейся оспорить продление патента на инсулин деглудек своего конкурента – датского производителя Novo Nordisk.

Суд по интеллектуальным правам отказал петербургской компании «Герофарм», которая оспаривала решение Роспатента о продлении срока действия изобретения датской Novo Nordisk A/S, следует из документа в картотеке арбитражного суда.

Спор касался препарата инсулин деглудек, действие патента на который должно было завершиться в 2024 году. В 2020 году Роспатент продлил его до 2028 года. Представитель «Герофарма» завил в суде, что планировал в 2020 году зарегистрировать биоаналог этого препарата собственной разработки, однако не смог из-за ошибки своего конкурента, который подал заявление о перерегистрации слишком поздно.

Суд посчитал доводы «Герофарма» неубедительными, так как фармацевтическая компания такого масштаба не могла не проверить наличие патента на существующие препараты до начала создания собственного. По данным суда, работу над биоаналогом инсулина деглудека «Герофарм» начал еще в 2016 году.

Это не единственный патентный иск «Герофарма» к конкурентам. Ранее компания заявила о планах продолжить тяжбу с французской Sanofi за отмену пантента на инсулин гларгин.

Фото: www.geropharm.ru

Юлия Куликова

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