Закупленные США тесты на COVID-19 от Abbott не определяют две трети бессимптомных случаев

Экспресс-тесты на COVID-19 от Abbott, которые федеральное правительство США закупило в объеме 150 млн штук, могут не определять две трети бессимптомных случаев заболевания. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали исследование, согласно которому экспресс-тесты на коронавирус от Abbott не определяют почти 65% случаев заболеваний без выраженных симптомов, сообщает FiercePharma. Летом 2020 года администрация бывшего президента США Дональда Трампа закупила у Abbott Laboratories 150 млн экспресс-тестов BinaxNOW COVID-19 Ag Card на сумму около 750 млн долл.

В ходе исследования были обследованы 3,4 тыс. взрослых и подростков, у каждого из них были взяты два мазка. Один мазок тестировали с использованием теста Abbott BinaxNOW, а другой — с помощью молекулярного теста на основе ПЦР. Исследователи обнаружили, что тест от Abbott правильно определил 35,8% заражений COVID-19 среди людей, которые не сообщали о каких-либо симптомах, и 64,2% среди тех, кто сказал, что чувствовал себя плохо в течение предыдущих двух недель.

В своем заявлении Abbott указала на то, тест показал себя намного лучше при обнаружении людей с наибольшим потенциалом контагиозности, а также носителей живого вируса.

«BinaxNOW отлично подходит для поиска заразных людей», — заявила компания, указав на подмножество положительных участников, среди которых тест выявил 78,6% людей с живым вирусом, но без симптомов, и 92,6% людей с симптомами.

Исследование CDC также показало, что тест BinaxNOW показывал более точные результаты среди участников с симптомами, которые сообщили о признаках заболевания в течение предыдущих семи дней. В этих случаях его чувствительность составила 71,1%. Между тем собственные клинические данные Abbott в той же группе показали чувствительность в 84,6%.

Николай Соколов

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