Заключен первый госконтракт на ремдесивир «Фармасинтеза» по принудительной лицензии

В реестре контрактов появился первый заключенный контракт на поставку ремдесивира от «Фармасинтеза», а не оригинального Веклури от американской Gilead Sciences. Упаковка ремдесивира обошлась бюджету в 8,9 тысячи рублей, что на 14% меньше средней цены закупки Веклури в 2020 году. В реестре контрактов появился первый заключенный контракт на поставку ремдесивира от «Фармасинтеза», а не оригинального Веклури от американской Gilead Sciences. Упаковка ремдесивира обошлась бюджету в 8,9 тысячи рублей, что на 14% меньше средней цены закупки Веклури в 2020 году.

ГБУЗ «НИИ – Краевая клиническая больница №1 им. С.В. Очаповского» Минздрава Краснодарского края 21 января 2021 года заключила с ООО «Флайфарма» контракт на поставку 400 упаковок Ремдеформа (ремдесивир) от «Фармасинтеза» на общую сумму 3,5 млн рублей.

Средняя цена упаковки, по которой госзаказчики закупали Веклури в 2020 году, составила 10,4 тысячи рублей, а Ремдеформ краснодарская больница купила за 8,9 тысячи. Всего госбольницам Веклури поставлен в 2020 году на 85,5 млн рублей.

Ремдесивир зарегистрирован в России у Gilead и «Фармасинтеза», но находится у Gilead под патентной защитой. После обращения «Фармасинтеза» правительство 31 декабря 2020 года выпустило распоряжение, разрешившее российской компании без согласия правообладателя выпускать и продавать ремдесивир в течение 2021 года. Так в России впервые была применена ст. 1360 ГК РФ, допускающая выдачу принудительной лицензии, как указало правительство, «в интересах безопасности».

С 2021 года ремдесивир включен в ЖНВЛП. Но предельную цену на препарат зарегистрировал только «Фармасинтез», она составляет 7,4 тысячи рублей без НДС. Ремдесивир входит в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19: он включен в схему стационарного лечения пациентов со среднетяжелой формой заболевания.

«Фармасинтез» вложил 1 млрд рублей в новый цех по производству антибиотиков и противовирусных препаратов, в том числе ремдесивира. Первая промышленная партия Ремдеформа в объеме 22 тысяч упаковок скоро поступит в гражданский оборот, сообщил президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния. По словам генерального директора «Фармасинтеза» Евгения Орачевского, с февраля компания планирует выпускать 45–50 тысяч упаковок препарата еженедельно. Всего производственные мощности позволяют выпускать в год 5 млн лиофилизатов для приготовления инфузий (в этой форме выпускается Ремдеформ).