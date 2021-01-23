Иммунодепрессант азатиоприн вернулся на рынок

Дистрибьюторам и в аптеки начал поступать иммунодепрессант азатиоприн, произведенный фармкомпанией «Алвилс» на контрактной площадке в Краснодарском крае. Из-за процедуры банкротства владельца регудостоверения «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко не имеющий аналогов препарат в 2020 году оказался недоступен пациентам. Дистрибьюторам и в аптеки начал поступать иммунодепрессант азатиоприн, произведенный фармкомпанией «Алвилс» на контрактной площадке в Краснодарском крае. Из-за процедуры банкротства владельца регудостоверения «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко не имеющий аналогов препарат в 2020 году оказался недоступен пациентам.

Первая партия азатиоприна поступила в аптечные сети. Препарат можно найти на интернет-площадках «Аптека.ру», АСНА. «Препарат заказали практически все ведущие региональные и национальные дистрибьюторы. В настоящий момент мы обрабатываем поступившие заявки и отгружаем препарат по уже существующим заказам», – сообщил гендиректор компании «Алвилс» Виталий Алейников.

С декабря 2020 года по январь 2021 года «Алвилс» выпустил почти 500 тысяч упаковок азатиоприна. Этот объем рассчитан на удовлетворение потребности в течение 4,5-5 лет. По словам Алейникова, это на треть больше, чем в 2017 году, когда «Алвилс» последний раз выпускал препарат. В случае дефицита азатиоприна будут выпускаться дополнительные партии, отметил генеральный директор компании «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

Азатиоприн применяется после трансплантации органов и тканей, при ревматоидном артрите, системной красной волчанке, неспецифическом язвенном колите. В профильных сообществах в течение 2020 года жаловались на отсутствие препарата на рынке.

Единственное выпускавшее азатиоприн предприятие «Мосхимфармпрепараты» признано банкротом в мае 2018 года и фактически прекратило выпуск препарата. В 2017-2018 годах лицензия на производство была передана «Алвилс». Компания выпустила пятилетний запас, но из-за дефицита лекарств и ажиотажного спроса препарат был раскуплен ранее расчетного срока.

Тогда в июле 2020 года в список производственных площадок в регудостоверении азатиоприна было включено предприятие «Южфарм» – контрактная площадка, на которой в конце 2020 года начат выпуск препарата.

Банкротство «Мосхимфармпрепаратов» еще не завершено. В «Ростехе», под управлением которого находятся акции предприятия, утверждают, что договорились о заключении мирового соглашения, по которому кредиторы погасят задолженность по заработной плате перед сотрудниками завода на 150 млн рублей. В деле о банкротстве есть также заявление ООО «Инвестор» о намерении погасить обязательные платежи. «Инвестор» стал правопреемником ряда кредиторов с включенными в реестр требованиями, в том числе Сбербанка. Компания принадлежит Светлане Шевелевой.

Фото: 2gis.ru

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