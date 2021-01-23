Sanofi сократила около 400 сотрудников в отделе исследований и разработок

Французская фармацевтическая компания Sanofi сократила около 400 сотрудников в отделе исследований и разработок (R&D), сообщает 20minutes.fr. Профсоюзы призывают их выйти на забастовки на двадцати объектах компании во Франции.

Тем не менее, президент Sanofi во Франции Оливье Богийо напомнил, что «о планах по сокращению рабочих мест было объявлено еще в июне прошлого года».

16 ноября Sanofi объявила, что разрабатываемая ей вакцина от COVID-19 может выйти на рынок с июня 2021 года. Ранее, в мае, в корпорации заявили, что в случае успешных испытаний вакцины от COVID-19 первыми ее получат США, взявшие на себя финансовые риски. В начале декабря выпуск вакцины был отложен из-за ее недостаточной эффективности для пожилых людей.

В конце 2019 года компания сообщала, что хочет рационализировать свои расходы с целью экономии €2 млрд к 2022 году, в частности, с помощью сокращения исследований в области лечения диабета, одного из ее традиционных основных направлений деятельности, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

gxpnews