«Рада-Фарма» вложит более 40 млн рублей в развитие производства лекарств для фотодинамической терапии

Компания «Рада-Фарма» планирует до 2022 года инвестировать в запуск новой производственной линии более 40 млн рублей, сообщают «Ведомости». Ее предприятие специализируется на выпуске препаратов и медицинских изделий на основе хлорофилла для фотодинамической терапии, которая применяется при лечении онкологических, гинекологических и дерматологических заболеваний.

«Сейчас предприятие «Рада-Фарма» производит около 12,5 тыс. лекарственных препаратов и медицинских изделий ежегодно, а к концу 2026 года ввод новой линии позволит увеличить выпуск продукции на треть, до 17 тыс. штук. В настоящий момент доля компания «Рада-Фарма» на отечественном рынке продаж лекарственных препаратов для фотодинамической терапии составляет около 66%», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Метод фотодинамической терапии основан на избирательном накоплении активного вещества лекарственного препарата в злокачественных новообразованиях, которые разрушаются при взаимодействии с лазерным излучением определенной длины волны, не повреждая при этом здоровые клетки.

В 2020 году компания «Рада-Фарма» получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», который даст предприятию возможность ежегодно существенно экономить на налогах и других обязательных платежах: компании будет доступна сниженная ставка налога на прибыль, беспошлинный импорт и нулевая ставка на имущество и транспорт. Сохраненные в бюджете средства компания планирует направить на совершенствование материально-технического обеспечения, создание новых разработок и обучающих программ.

Благодаря инвестициям резидент планирует также увеличить свою долю на отечественном рынке, сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Рада-Фарма» локализована на территории особой экономической зоны с 2014 года. Продукция предприятия поставляется в государственные больницы, частные клиники и аптеки более 50 регионов страны.

gxpnews