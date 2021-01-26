Николай Малышев заявил о превосходстве «Гам-КОВИД-Вак» над «ЭпиВакКороной»

Вакцина от коронавируса, разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, более эффективна по надежности достигаемого иммунитета по сравнению с другими российскими вакцинами, считает бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев. По расчетам разработчиков, «Спутник V» обеспечивает защиту на срок до двух лет.

Вакцина от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» может создавать более надежный иммунитет по сравнению с другими вакцинами, и в частности пептидной вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной в Новосибирском центре вирусологии и биотехнологий «Вектор». Об этом заявил бывший главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Малышев на онлайн-конференции, передает корреспондент «ФВ».

«Если есть какие-то проявления вакцинации, это означает, что иммунитет более сильный. Считается, что вакцина, которую разработали в «Векторе», менее реактогенна. Разработчики «Спутника V» говорят, что иммунитет будет сохраняться около двух лет. Это математические расчеты, — рассказал Малышев. — Поэтому не надо бояться прививаться. Ну, а побочные явления — они быстро купируются, все они проходят очень быстро и, главное, самостоятельно буквально за два-три дня».

Российские вакцины, по его словам, эффективны против всех штаммов, включая новые. «Если понадобится, в них будут внесены изменения, но пока никаких стратегических изменений не было», — уточнил он.

Уже переболевшим коронавирусной инфекцией Малышев порекомендовал прививаться не ранее чем через 6–9 месяцев после выздоровления — столько сохраняются антитела после COVID-19. С текущими темпами иммунизации необходимый уровень популяционного иммунитета, по его прогнозам, будет достигнут в начале второго полугодия – к концу лета, когда привьется не менее 60–70% населения. В этот показатель входит как прослойка вакцинированных, так и уже переболевших.

В октябре прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пожилым и людям с хроническими заболеваниями лучше прививаться вакциной от коронавирусной инфекции, разработанной новосибирским центром «Вектор». Она не вызывает аллергических реакций, так как это синтетический препарат на основе искусственно полученных частиц коронавируса, в котором нет белка животного происхождения. К ее масштабному выпуску планируется приступить с февраля 2021 года, а для массовой вакцинации она будет доступна с марта.

Регистрация третьей российской вакцины «КовиВак», которую разработал Центр Чумакова, ожидается 16 февраля 2021 года.

Фото: Игорь Чунусов



Татьяна Бескаравайная

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