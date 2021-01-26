В «Аптечной сети 36,6» назначен операционный директор

Операционным директором «Аптечной сети «36,6» назначен Александр Ушаков. Он будет курировать развитие розничных направлений, которыми ранее руководил гендиректор ПАО Александр Кузин.

В ПАО «Аптечная сеть 36,6» появилась новая должность – операционный директор. На эту позицию назначен Александр Ушаков, имеющий опыт руководящей работы в крупных фармкомпаниях. Информация о назначении Ушакова появилась на сайте компании.

Ушаков возглавит операционную дирекцию, в которую входят розничные сети компании, депаратменты по повышению эффективности розничных продаж, фармконтроля, интернет-проектов, развития, департамент по минимизации потерь и управление сопровождения. Об этом «ФВ» рассказали в пресс-службе «36,6». Ранее за развитие розничных направлений отвечал гендиректор ПАО Александр Кузин.

Ушаков работал на руководящих должностях в крупных фармацевтических компаниях, таких как «Фармаимпекс», АСНА, «Твой доктор» («Здравсервис»), сообщили в компании. «Под руководством Александра были сформированы эффективные управленческие команды, созданы системы управления продажами, ассортиментом, ценообразованием, повысилась операционная эффективность аптечных сетей», – уточнили в пресс-службе.

Ушаков отметил, что в его задачи входит руководство и координация операционной функции сети, организация и внедрение эффективных бизнес-процессов.

В 2020 году «Аптечную сеть 36,6» покинули сразу несколько руководителей направлений. Среди них коммерческий директор Евгения Ламина, финансовый директор Владимир Кондратьев, руководитель СТМ Петр Садчиков, руководитель отдела по маркетинговым контрактам Иван Федорченко.

Кроме того, в структуре ПАО появилось новое направление – по сделкам M&A, его возглавил Мирослав Закусилов.



«Смена кадров – это обычная операционная деятельность компании. С учетом того, что розница и дистрибьюторское подразделение разделились и часть топ-менеджмента отошла в команду «ДжиДиПи», под новые задачи ПАО в связи с разделением требуется кадровое усиление и точечные замены по позициям», – ответили в пресс-службе «36,6» на запрос «ФВ» о причинах смены менеджмента.

Фото: pharmacychain366.ru



Ольга Коберник

pharmvestnik