«ИРИС» начинает объединять аптечные сети из TOP20

Партнерство «ИРИС» планирует закрепить позиции на фармрынке через объединение крупных сетей из TOP20. Первым сотрудничеством «ИРИС» стало партнерство с ГК «Фармаимпекс», в рамках которого оборот организации (в перерасчете на 2020 год) вырос до 70 млрд руб.

«ИРИС» ведет переговоры о сотрудничестве с рядом крупных аптечных сетей. Ранее к организации в качестве полноправного партнера с равнодолевым владением присоединилась сеть ГК «Фармаимпекс». О планах на развитие «ФВ» рассказала генеральный директор «ИРИС» Галина Орлова. По ее словам, организация планирует сотрудничество с несколькими (от трех до пяти) крупными сетями из рейтингов ТОП20 по обороту. Одна из сетей может присоединиться к «ИРИС» уже к концу 2021 года, отметила Орлова.

По ее словам, «ИРИС» планирует плановое расширение и укрепление позиции на рынке с помощью объединения нескольких крупных аптечных сетей. «Сейчас не так остро стоит вопрос появления на рынке новых игроков – скорее вопрос перераспределения ресурсов среди уже существующих игроков. Важна стабильность, важен объем, важен размер», – заявила она.

21 января было достигнуто первое сотрудничество с аптечной сетью ГК «Фармаимпекс». Сегодня, 25 января, согласно информационным письмам от обеих организаций (есть в распоряжении «ФВ»), компании официально объявили о том, что ГК «Фармаимпекс» входит в партнерство «ИРИС» в лице акционера Алексея Зверева.

«Сделка привела к увеличению общего количества аптек партнерства «Ирис» до 2 400, выручки – до 70 млрд руб., из которых продажи на собственных онлайн-площадках составят более 9 млрд руб.», – следует из письма.

IRIS (Integrated Retail Investment Strategies) – партнерство ведущих региональных аптечных сетей. Компания была создана в 2015 году в Москве. «В IRIS входят только успешные аптечные сети, которые являются лидерами на рынках своего присутствия», – следует из описания организации на ее официальном сайте.

Руслан Мавлиханов

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