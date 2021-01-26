В ЦРПТ рассказали о порядке выхода из уведомительного режима маркировки лекарств

Для «последней мили» – больниц и аптек – выход системы маркировки лекарств из уведомительного режима не потребует изменений. Об этом заявили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«После 1 февраля остаются обязательными операции по эмиссии и нанесению кодов на упаковки, – отметил в ходе мероприятия «Изменения в уведомительном режиме работы МДЛП с 1 февраля 2021» руководитель проекта товарной группы «Фарма» ЦРПТ Алексей Косарев. – Теперь регистрация сведений об обороте обязательна с точки зрения получения успешных квитанций: это касается участка производства и дистрибуции. Возможно продолжение использования [упрощенных] схем оприходования. Для аптечных и медицинских организаций сохраняется право дальнейшего совершения операций с упаковками, не дожидаясь результата обработки системой. То есть по сути для «последней мили» никаких изменений с 1 февраля не предполагается, но обязателен вывод упаковки через кассу или регистратор выбытия».

Данные изменения предусмотрены постановлением правительства от 2 ноября 2020 года № 1779. При этом ​до 1 июля 2021 года действуют упрощенные механизмы «обратного акцепта»: при обороте компании не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов и могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами. Аналогичное правило действует для импортеров.

«С 1 июля 2021 года ФГИС МДЛП работает в штатном режиме согласно бизнес-процессам, заложенным изначально», – добавил Алексей Косарев.

К работе по стандартным схемам в системе маркировки лекарств участники оборота лекарственных препаратов теперь более подготовлены, система работает в целом стабильно, добавил IT-директор фармдистрибьютора «Протек» Виктор Горбунов. Он также поблагодарил оператора проекта за «большую работу по оптимизации, производительности системы».

Материал партнера: ЦРПТ

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