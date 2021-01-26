Pfizer поставит 40 млн доз вакцины от COVID-19 по программе COVAX

Американская фармацевтическая компания Pfizer 22 января заключила соглашение со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на поставку своей вакцины от COVID-19 странам c низким уровнем дохода по программе COVAX. Первые поставки должны состояться в феврале 2021 года. Американская фармацевтическая компания Pfizer 22 января заключила соглашение со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на поставку своей вакцины от COVID-19 странам c низким уровнем дохода по программе COVAX. Первые поставки должны состояться в феврале 2021 года.

Финансовые условия соглашения не разглашаются.

Программа COVAX координируется Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации, Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и ВОЗ, направлена на обеспечение равного доступа к вакцинам COVID-19 для всех стран. Программа включает в себя финансовый механизм AMC (Advanced Market Commitment), который направлен на обеспечение 92 стран с низким и средним уровнем дохода доступа к вакцинам от COVID-19 наравне со странами с более высоким уровнем дохода.

В компаниях Pfizer и BioNTech заявили, что намерены сотрудничать с другими заинтересованными сторонами для предоставления экспертных знаний и ресурсов, которые помогут укрепить систему здравоохранения там, где может потребоваться более значительная поддержка для развертывания вакцинации от COVID-19. Pfizer и BioNTech также обязуются координировать свои действия с международными агентствами в целях поддержки поставок и распределения среди беженцев и других групп населения.

Ранее Pfizer объявляла о возможных задержках поставки своих вакцин,аргументируя их изменениями в работе завода Puurs в Бельгии. В Pfizer предупреждали, что реорганизация завода повлияет на график поставок вакцин в конце января-начале февраля, но заверили,что поставки препарата существенно вырастут в конце февраля-начале марта, однако Европейский союз (ЕС) остался крайне не доволен поведением компании.

Еще больше обострило конфликт Европы с американской фармацевтической компанией Pfizer сообщение англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, заявившей о сокращении поставок своей вакцины. AstraZeneca предупредила страны ЕС, что уменьшит поставки своей вакцины от COVID-19 на 60% – с 80 до 31 млн доз в первом квартале 2021 года из-за производственных проблем.

Италия намерена подать в суд на обе фармацевтические компании в связи с несоблюдением договоренностей по поставкам вакцин. При этом количество доз вакцины Pfizer, поставляемой в Великобританию в период с января по март, останется неизменным в результате запланированной модернизации производства, сообщил в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона.

Moderna 25 января отменила поставки своих вакцин в Польшу, об этом сообщил главный помощник премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Вакцина от американских компаний Pfizer и BioNTech была одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для экстренного применения 14 декабря 2020 года. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун также заявил об одобрении вакцины Pfizer-BioNTech для экстренного использования.

FDA 18 декабря 2020 года также выдало разрешение на чрезвычайное использование (EUA) вакцины Moderna для профилактики COVID-19.