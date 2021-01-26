ОМТ вложит 450 млн рублей в производство медизделий в Екатеринбурге

Компания «Отдел медицинской техники» (ОМТ) вложит 450 млн рублей в производство медизделий на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Свердловской области. Предполагается, что строительство завода начнется в 2021 году, а выпуск продукции намечен на 2023 год. Компания «Отдел медицинской техники» (ОМТ) вложит 450 млн рублей в производство медизделий на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Свердловской области. Предполагается, что строительство завода начнется в 2021 году, а выпуск продукции намечен на 2023 год.

На площадке «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина» будет организовано производство вакуумных систем взятия крови, расходных материалов для отделений реанимации, а также корпусной медицинской мебели для оснащения клиник и врачебных кабинетов. Мощность завода не раскрывается, площадь производственных помещений составит 16 тысяч кв. м.

С 2017 года в ОЭЗ «Титановая долина» работают резиденты – производители медизделий: компания «Русмед» реализует проект по производству шприцев, а в сентябре 2018 года «Зибус» открыла производственную линию по выпуску медицинских хирургических изделий из титана – клипсов, фрез и буров.

«Отдел медицинской техники» – дистрибьютор на рынке поставщиков медицинского оборудования и расходных материалов, с 2004 года входящая в контур ГК «ОМТ» фабрика «Омета» производит и поставляет медицинскую мебель.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Отдел медицинской техники» на 100% принадлежит Алексею Цикину. В 2019 году выручка составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль – 23,9 млн рублей.