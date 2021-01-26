В аптеках возник дефицит дешевого препарата для лечения астмы

Жители ряда регионов страны жалуются на отсутствие в аптеках входящего в ЖНВЛП противоастматического Эуфиллина (аминофиллин) в таблетках. Препарат зарегистрирован в этой форме у 11 фармкомпаний, но те отказываются от производства препарата из-за слишком низкой предельной зарегистрированной цены. Жители ряда регионов страны жалуются на отсутствие в аптеках входящего в ЖНВЛП противоастматического Эуфиллина (аминофиллин) в таблетках. Препарат зарегистрирован в этой форме у 11 фармкомпаний, но те отказываются от производства препарата из-за слишком низкой предельной зарегистрированной цены.

Жители Тюмени, Сызрани, Пензы, Екатеринбурга с декабря 2020 года жалуются на пропажу из аптек аминофиллина в таблетках. Препарат выпускается также в форме раствора для внутримышечного и внутривенного введения, но его применение в амбулаторных условиях затруднено, в отличие от препарата в таблетках. В некоторых интернет-аптеках можно найти аминофиллин в таблетках производства «Фармстандарта» и белорусского Борисовского завода медицинских препаратов.

Препарат в этой таблетированной форме, по данным ГРЛС, зарегистрирован у 11 производителей. Минимум четыре производителя отказались от его выпуска из-за убыточности производства. Росздравнадзор по Пензенской области сообщил изданию «Пенза-пресс», что выпуск аминофиллина прекратили Усолье-Сибирский химфармзавод и принадлежащий Sun Pharma «Биосинтез». Компании сообщили службе, что возобновление выпуска станет возможным после перерегистрации предельной цены. Представители Усолье-Сибирского химфармзавода заявили ресурсу «Такие дела», что предельная отпускная цена на Эуфиллин на 65% ниже его себестоимости. На предприятии на запрос Vademecum на момент публикации новости не ответили, в «Биосинтезе» от комментариев отказались.

Усолье-Сибирский химфармзавод в конце 2020 года перерегистрировал по новым правилам цену на аминофиллин. ФАС России в октябре согласовала цену за упаковку в 30 таблеток на уровне 7,95 рубля, за 50 штук – 13,25 рубля.

Представитель «Атолла» заявил Vademecum, что компания не имеет производственных планов по аминофиллину на 2021 год ни в форме таблеток, ни в форме раствора: «Основная причина – неприемлемо низкая рентабельность, связанная с регистрационной ценой и отсутствием перспектив ее приемлемого повышения».

Гендиректор «Дальхимфарма» Юрий Швец сообщил, что предприятие производит препарат только в форме раствора для внутривенного введения в дозировке 5 мл, тогда как у компании зарегистрирован аминофиллин и в форме таблеток, и в форме раствора для подкожного введения. Но и эту дозировку завод выпускает, по словам Швеца, «с почти нулевой рентабельностью», а все остальные формы являются убыточными. Vademecum ожидает ответа от других производителей.

В конце октября 2020 года Правительство России утвердило постановление №1771, разрешающее производителям повышать цены на востребованные препараты из ЖНВЛП в случае их дефектуры. Пока по этому правилу цены на аминофиллин перерегистрированы не были, следует из данных ГРЛС.