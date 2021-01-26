МИГ вложила 200 млн рублей в Центр ядерной медицины в Иваново

В группе компаний «МедИнвестГрупп» (МИГ) Виктора Харитонина сообщили об открытии 24-й точки сети «ПЭТ-Технолоджи». Центр ядерной медицины появился в Иваново, на его создание потребовалось 200 млн рублей. В группе компаний «МедИнвестГрупп» (МИГ) Виктора Харитонина сообщили об открытии 24-й точки сети «ПЭТ-Технолоджи». Центр ядерной медицины появился в Иваново, на его создание потребовалось 200 млн рублей.

Это первая точка сети в Ивановской области. Ежегодно медцентр сможет принимать 5 тысяч пациентов. Уточняется, что пациенты центра смогут получить медпомощь по программе госгарантий.

«С момента ввода центра в эксплуатацию онкологическим пациентам Ивановской области больше нет необходимости выезжать за пределы региона для получения услуги диагностики онкологических заболеваний ПЭТ/КТ», – подчеркнули в ГК.

Также в МИГ напомнили, что направление на услугу диагностики онкозаболеваний на ПЭТ/КТ выдает онкодиспансер.

ГК «МедИнвестГрупп» объединяет 24 центра диагностики и лечения онкозаболеваний в разных регионах страны, два производства радиофармпрепаратов, оснащенную установкой гамма-нож Gamma Clinic в Обнинске, сеть многопрофильных клиник «К+31» и авторский проект академика Константина Лядова – «Клиники Лядова». В сентябре 2020 года МИГ открыла Центр ядерной медицины во Владикавказе, в октябре – в Кирове, а в декабре того же года еще два филиала сети появились в Москве. Кроме того, МИГ намерена вложить 2,2 млрд рублей в модернизацию радиологической службы в Новосибирске.

По данным Аналитического центра Vademecum, МИГ насчитывает 79 точек в 29 регионах. Выручка группы компаний в 2019 году составила почти 7,7 млрд рублей. С таким показателем МИГ заняла 5-е место в рейтинге «ТОП200 частных многопрофильных клиник России» по итогам 2019 года.

Фото: ГК «МедИнвестГрупп»

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