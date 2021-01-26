Михаил Садовой признал вину в хищении при госзакупках для НИИТО

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я.Л. Цивьяна Михаила Садового. Он наряду с группой лиц обвиняется в хищении более 1,3 млрд рублей при госзакупках для медучреждения в период с 2009 по 2017 год.

Садовому инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2009 года по ноябрь 2017 года Михаил Садовой совместно с подчиненными, а также с учредителем и управляющей ООО «Бизнес-Аналитика» похитил свыше 1,3 млрд рублей при организации и осуществлении поставок медицинских товаров для НИИТО. Обвиняемый лично, говорится в сообщении прокуратуры, заключил фиктивные сделки на сумму более 940 млн рублей, чтобы присвоить похищенные средства.

Суд наложил арест на имущество Садового стоимостью свыше 1 млрд рублей. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Новосибирска. По данным газеты «Коммерсантъ», обвиняемый заключил со следствием сделку, полностью признал вину, рассказал о схеме преступления и дал показания на соучастников.

Другое уголовное дело в отношении Михаила Садового о растрате средств института в размере 10 млн рублей было возбуждено в 2018 году. В июне 2019 года Центральный районный суд Новосибирска по этому делу приговорил Садового к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Позже, в феврале 2020-го, Садовой был освобожден по УДО, но 27 февраля того же года был снова задержан, в отношении него было возбуждено новое уголовное дело о причастности к хищению средств при госзакупках института, при этом ущерб оценивался в 500 млн рублей. В отношении обвиняемого был инициирован домашний арест – в июле 2020-го мера была продлена до 28 октября 2020 года. Сохранена ли эта мера пресечения, в открытых источниках не сообщается.