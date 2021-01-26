«Спутник V» начнут производить в Турции

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущей турецкой фармкомпанией о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V» и начал трансфер технологии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на фонд.

«Потенциальный объем производства — миллионы доз вакцины “Спутник V” в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны», — также отметили в фонде.

Турецкие партнеры проявляют большую заинтересованность в вакцине, эффективность которой составляет свыше 90%, добавили в РФПИ.

Вакцина «Спутник V» основана на платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.

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