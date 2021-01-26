Десять фармкомпаний объявили о разработке глобальной платформы для обмена данными

Десять ведущих фармпроизводителей— Amgen, Astellas, Bristol Myers Squibb, GSK, Janssen, Lilly, Pfizer, Roche, Sanofi и Takeda — объявили о создании некоммерческой компании Accumulus Synergy для совершенствования способов коммуникации между биофармацевтической отраслью и органами здравоохранения по всему миру.

«Accumulus Synergy была создана 13 июля 2020 года для разработки глобальной облачной платформы, которая облегчит обмен информацией, сможет изменить способ взаимодействия биофармацевтической отрасли с органами здравоохранения», — говорится в сообщении компании.

По заявлениям создателей новой структуры, ее деятельность направлена на усовершенствование процесса регулирования на рынке, поможет снизить стоимость инноваций и быстрее предоставлять пациентам новые лекарства.

«Этот проект отражает важность сотрудничества между игроками рынка для прогресса в индустрии, обеспечения ее более эффективным и быстрым обменом информацией с органами здравоохранения», — считает главный научный сотрудник и президент подразделения международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer Микаэль Долстен.

Accumulus Synergy планирует провести консультации с различными регулирующими органами здравоохранения по всему миру: Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Европейским агентством лекарственных средств (EMA), британским Управлением по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) и другими.

gxpnews