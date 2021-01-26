Moderna разрабатывает вариант вакцины против нового штамма коронавируса из ЮАР

Американская фармацевтическая компания Moderna разрабатывает вариант своей вакцины от коронавируса, который повышал бы иммунный ответ на штамм инфекции из ЮАР, сообщает компания.

Руководство Moderna отмечает, что, согласно результатам проведенных исследований, разработанная этой американской компанией вакцина защищает «от всех основных появляющихся вариантов вируса». Речь идет и о мутациях, выявленных в Великобритании и ЮАР. Однако в случае с последним вариантом было замечено незначительное снижение количества антител, общий объем которых «все равно остается выше уровня, необходимого для обеспечения защиты».

В связи с этим в компании принято решение о запуске исследований с целью разработки двух вариантов дополнительной, «бустерной» инъекции. В первом случае будет предпринята попытка увеличить общее число антител, образующихся в результате применения вакцины. Во втором случае ученые попытаются создать разновидность вакцины, действие которой было бы направлено непосредственно на мутацию коронавируса, обнаруженную в ЮАР.

«В нашем стремлении победить вирус COVID-19, который вызвал всемирную пандемию, мы считаем, что нельзя терять бдительность по мере развития инфекции», – подчеркнул глава Moderna Стефан Бансель.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. 18 декабря аналогичное одобрение от регулятора получила вакцина компании Moderna.

gxpnews