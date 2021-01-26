Дивизионы группы компаний Novartis в России признаны лучшими работодателями 2021 года

Два юридических лица группы компаний Novartis — «Новартис Фарма» (инновационные и онкологические препараты) и компания «Сандоз» (воспроизведенные препараты и биоаналоги) — получили официальную сертификацию в категории «Top Employer 2021» («Лучший работодатель 2021»). «Новартис Фарма» и «Сандоз» стали лучшими работодателями не только в России, но и на глобальном уровне.

«Нам очень приятно начать год с награды, мы получаем сертификацию Top Employer не впервые, и я уверена, что это абсолютно заслуженно, ведь наша компания — это удивительное место для работы, — отметила президент группы компаний Novartis в России Наталья Колерова. — Мы ставим амбициозные задачи и достигаем цели совместными усилиями, важно, чтобы каждый сотрудник понимал, что Novartis — это то место, где он может раскрыть весь свой потенциал. Я особенно горжусь тем, как наши сотрудники работали в условиях пандемии, быстро адаптировались к удаленному формату работы, не прекращали поставки лекарственных препаратов, поддерживая наших пациентов».

Сертификация основана на ежегодном международном исследовании Top Employers Institute, по итогам которого определяются ведущие работодатели по всему миру за их достижения в создании комфортной рабочей среды.

Организация Top Employers Institute признана ключевым международным экспертом по вопросам кадровой политики и культуры. Компании, получившие звание лучшего работодателя, уделяют значительное внимание созданию наилучших условий для работы сотрудников, ставя в приоритет своей стратегии работу с людьми. Чтобы получить это звание, компании должны доказать свое соответствие необходимым высоким стандартам Top Employers Institute.

Top Employers Institute оценивает практику и процессы в компаниях на основании таких критериев, как стратегия по работе с талантами, планирование численности персонала, привлечение талантов, процесс адаптации новых сотрудников, обучение и развитие, управление эффективностью работы, развитие лидерских качеств, управление карьерным ростом и кадровым резервом, зарплата и компенсация, культура.

Компания «Сандоз» третий год подряд становится лучшим работодателем не только в России, но и в мире. Для признания компании лучшим работодателем на глобальном уровне, она должна получить сертификацию как минимум в 20-ти своих представительствах. «Сандоз» признан лучшим работодателем в 30-ти странах: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Египет, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Нидерланды, ОАЭ, Пакистан, Польша, Португалия, Россия, США, Таиланд, Турция, Франция, Швейцария, Эквадор, ЮАР, Япония.

Материал партнера: Novartis

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