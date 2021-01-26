Ведущие фармкомпании создали совместную платформу для облегчения разработки препаратов

Десять ведущих фармкомпаний, в том числе Pfizer, GSK, Sanofi, Takeda и J&J, создали облачную платформу для обмена данными. Она будет использоваться для налаживания взаимодействия между фармацевтической промышленностью и органами здравоохранения, а также поможет снизить затраты на разработку лекарственных средств и быстрее доставлять их пациентам.

Ведущие фармкомпании разработали единую облачную глобальную платформу под названием Accumulus Synergy. В инициативе примут участие Amgen, Astellas, Bristol Myers Squibb, GSK, Janssen (подразделение Johnson & Johnson), Eli Lilly, Pfizer, Roche, Sanofi и Takeda, сообщается на сайте проекта.

Платформа будет использоваться для того, чтобы облегчить обмен данными между биофармацевтической отраслью и органами здравоохранения. Это поможет снизить «стоимость инноваций и, в конечном итоге, быстрее предоставлять пациентам новые безопасные и эффективные препараты», — отмечается на сайте.

«Современные методы обмена данными и связи между фармацевтическими компаниями и мировыми органами здравоохранения отстают от достижений в области информационных технологий», — считает временно исполняющий обязанности главного исполнительного директора Accumulus Synergy и вице-президент по регуляторным вопросам Roche Франсиско Ногейра.

«Создавая мощную экосистему для обмена данными, мы можем улучшить качество медицинского обслуживания. Accumulus Synergy стремится помочь пациентам, поставщикам медицинских услуг, органам здравоохранения и биофармацевтическим компаниям во всем мире», — добавил он.

«Органы здравоохранения, врачи и биофармацевтические компании имеют общую цель — как можно быстрее доставить пациентам безопасные инновационные препараты, — считает доктор медицинских наук, президент по исследованиям и разработкам компании Takeda Энди Пламп. — Accumulus Synergy — это возможность переосмыслить механизмы регулирования и обмена данными в глобальном масштабе и лучше выполнить эту задачу».

В ноябре 2020 года стало известно, что пять японских компаний, PeptiDream, Fujitsu, Mizuho, Takenaka Corporation и Kishida Chemica, договорились о создании единой корпорации для борьбы с COVID-19. Совместное предприятие займется исследованием и разработкой терапевтического средства на основе пептидов от SARS-CoV-2 и других коронавирусов.

Николай Соколов

pharmvestnik