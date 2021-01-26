Правительство направит более 2 млрд рублей на производство вакцины «ЭпиВакКорона»

Правительство направит более 2 млрд руб. научному центру «Вектор» на производство пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщала пресс-служба кабмина. Выделенные средства пойдут на выпуск свыше 2 млн доз вакцины. Часть денег пойдет на поставку препарата в регионы.

Ранее «ФВ» писал, что на разработку и производство препарата «Спутник V» федеральный бюджет выделил НИЦ им. Гамалеи 1,8 млрд руб.

Выступая на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, Мишустин напомнил, что сейчас массовая вакцинация в основном идет «Спутником V».

«В следующем месяце перейдем к масштабному выпуску вакцины «ЭпиВакКорона», она уже начала поступать в гражданский оборот», – сказал глава павительства.

Кроме того, по его словам, министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины, разработанной в Центре имени Чумакова.

«Это уже третья разработка наших ученых, и в ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот», – отметил Мишустин.

Она будет зарегистрирована в феврале, сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Запись о вакцине «КовиВак» появилась в реестре Минздрава. Выпуск вакцины в гражданский оборот планируется во второй половине марта, рассказала вице-премьер.

Елена Сидорова

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