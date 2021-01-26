Компания «Эвалар» передала партию антисептиков домам престарелых в СибФО

50 тысяч антисептиков для рук передала компания «Эвалар» домам престарелых, расположенным в Сибирском Федеральном округе. Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом «Старость в радость», который помогает пожилым людям и людям с инвалидностью.

Партию антисептиков доставляли несколько дней по адресам социальных учреждений, расположенных в городах Сибирского Федерального округа: Барнауле, Новосибирске, Кемерово, Красноярске и Томске. Директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина отметила, что в актуальной эпидемиологической обстановке средства индивидуальной защиты стали предметом первой необходимости для лиц старшего возраста и тех, кто работает с ними.

«В разгар эпидемии волонтеры и сотрудники фонда делают все возможное, а порой и невозможное, чтобы наши подопечные не заболели, — рассказала она. — Пожилые люди с ослабленным иммунитетом и множеством болячек, присущих их возрасту, к сожалению, идеальная мишень для коронавируса. Мы рады, что есть неравнодушные люди и компании, помогающие фонду. Передача 50 тысяч антисептиков в дома-интернаты, расположенные в Сибири, — это неоценимая помощь. Благодаря этой поддержке и персонал, и подопечные будут чувствовать себя намного более защищенными на карантине».

Исполнительный директор компании «Эвалар» Владимир Хлунов подчеркнул, что фармпроизводитель стремится сделать все от него зависящее для поддержания социального благополучия в регионе своего присутствия.

«Мы высоко ценим работу Фонда «Старость в радость», который помогает в это трудное время наиболее уязвимым членам общества – старикам, — заявил он. — Поэтому мы как социально ответственная компания не могли остаться в стороне и приняли решение о передаче партии антисептиков домам престарелых Сибирского Федерального округа, который является регионом присутствия компании. Надеемся, что нетоксичные антисептики на основе этилового спирта помогут сохранить хрупкое здоровье пожилых людей».

Компания «Эвалар» еще в конце марта одной из первых в стране переоборудовала свои линии для выпуска антисептиков. Антисептик «Орвис» на основе этилового спирта выпускается на линии для производства косметической продукции. Мощности компании позволяют производить до 30 тысяч флаконов в сутки. Еще в весеннюю волну пандемии первые партии антисептика компания безвозмездно передала в органы социальной защиты Алтайского края и Москвы для распространения среди населения и волонтеров.

Материал партнера: «Эвалар»

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