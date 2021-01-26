Октябрьский всплеск аптечных продаж в 2020 году по объему превзошел мартовские максимумы

В октябре 2020 года зафиксированы максимальные продажи лекарств в аптеках относительно остальных месяцев. Объем проданных из аптек лекарственных препаратов в этом месяце превысил 115 млрд руб.

За 11 месяцев 2020 года объем продаж лекарственных препаратов (без учета БАД и прочего ассортимента) в аптеках составил 1 трлн руб., упаковок продано почти 5 млрд, следует из данных AlphaRM. Это максимальный показатель за последние годы.

В 2019 году в аналогичный период из аптек продалось 4,6 млрд упаковок, на сумму 894,4 млрд руб. Прирост по сравнению с предыдущим годом составил +13,9% в стоимостном и +8,2% в натуральном выражении. Средняя цена на лекарства в январе–ноябре 2020 года выросла на 5,3% и составила 205 руб. за упаковку.

В октябре 2020 года аптечные продажи достигли максимума 115 млрд руб., обойдя рекорд марта 2020 года. Эти показатели на 32% выше, чем в октябре 2019 года.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции возник ажиотажный спрос на: противовирусные, противопростудные, антибактериальные средства и антикоагулянты. Как известно, лекарственные средства, входящие в эти группы, применяются в борьбе с новым вирусом. Некоторые бренды более других отличились в гонке за место в рейтинге продаж.

Вероника Догузова

pharmvestnik