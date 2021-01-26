Фармпромышленность вошла в число отраслей с максимальным ростом за год

Фармацевтическая промышленность вошла в число отраслей, показавших максимальный рост в 2020 году. Производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 23,0% по сравнению с 2019 годом.

В России в 2020 году произведено лекарств на сумму 486 млрд руб., что на 19,9% больше, чем в 2019 году. Максимальный рост показало производство сывороток и вакцин в ампулах – 59,2%, следует из данных Росстата за 2020 год.

Выпуск лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, вырос в 2020 году на 23% по сравнению с предыдущим годом. В декабре производство увеличилось на 82% по сравнению с декабрем 2019 и на 47,3% по сравнению с ноябрем 2020 года.

В декабре 2020 года лекарств изготовлено на 72,9 млрд руб., что на 85,3% больше, чем в декабре 2019 года, и на 59,4% больше, чем в ноябре 2020 года. Сывороток и вакцин в ампулах выпущено в декабре 797 тыс. штук, что на 67,4% больше, чем в декабре 2019 года, но на 4,1% меньше, чем в ноябре 2020 года.

Сывороток и вакцин в дозах произведено 1,3 млрд шт., что 23,1% меньше, чем в декабре 2019 года, и на 21,8% меньше, чем в ноябре 2020 года. В целом за 2020 год произведено на 0,4% доз сывороток и вакцин меньше, чем годом ранее.

Производство фармсубстанций в декабре 2020 года увеличилось на 45,6% по сравнению с декабрем 2019 года. По сравнению с ноябрем 2020 года объемы выпуска этой продукции сократились на 16,0%. За 2020 год их выпущено на 17,5% больше, чем годом ранее.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 59,6 т., что на 33,6% больше, чем в декабре 2019 года, и на 22,7% больше, чем в ноябре 2020 года.

Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с декабрем 2019 года на 13,3%, а по сравнению с ноябрем 2020 года на 13,7%, составив 64,9 тонны. Всего в 2020 году произведено 488 т. провитаминов, витаминов и их производных (на 20,6% больше, чем годом ранее) и 560 т. антибиотиков (на 1,7% больше, чем в 2019 году).

За 2020 год выпущено 264 млн упаковок перевязочных материалов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами, что на 5,1% меньше, чем годом ранее.

Сложной медицинской техники в 2020 году изготовлено на 34,4 млрд руб., что 34,9% больше, чем в 2019 году.

Елена Сидорова

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