AstraZeneca опровергла сообщения о низкой эффективности ее вакцины среди пожилых людей

AstraZeneca опровергла сообщения немецких СМИ о низкой эффективности ее вакцины от COVID-19 среди пожилых людей. По словам представителя компании, вакцина имеет разрешение на применение среди лиц старше 65 лет от британского регулятора, а также данные исследований, опубликованные в журнале The Lancet.

Фармацевтическая компания AstraZeneca опровергла сообщения немецких СМИ о том, что вакцина от COVID-19, разработанная британско-шведским производителем совместно с Оксфордским университетом, имеет низкую эффективность у пожилых людей старше 65 лет. Об этом пишет агентство Reuters.

«Сообщения о том, что эффективность вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета составляет всего 8% среди взрослых старше 65 лет, абсолютно не соответствуют действительности», – заявил представитель AstraZeneca. Также компания утверждает, что Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании (JCVI) и британский регулятор Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) одобрили использование вакцины производителя среди пожилых лиц.

Кроме того, компания упомянула публикацию в прошлом месяце данных об эффективности своей вакцины в медицинском журнале The Lancet, согласно которым у 100% пожилых участников испытаний наблюдался имммунный ответ к SARS-CoV-2 и вырабатывались спайк-специфические антитела (т.е. антитела к белкам-«шипам» коронавируса, которые прикрепляются к поверхности здоровых клеток человека) после получения второй дозы вакцины.

Ответ британско-шведской компании последовал после того, как в двух немецких новостных издательствах Handelsblatt и Bild были опубликованы статьи, в которых цитировались члены правительства Германии, объявивших о том, что вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета имеет низкий уровень эффективности среди лиц старше 65 лет. Bild написала, что прививка оказалась эффективной «менее чем для 10%» пожилых людей, в свою очередь Handelsblatt оценили эффективность британской вакцины среди пожилых лиц в 8%. Далее говорится о том, что немецкие правительственные чиновники обеспокоены этой ситуацией, поскольку вакцина может не получить разрешения от европейского регулятора на использование среди граждан в возрасте от 65 лет.

Изначально Германия планировала использовать вакцину AstraZeneca среди тех, кто не имеет возможности посетить центры вакцинации, поскольку препарат британско-шведского производителя легче транспортировать и хранить, чем мРНК вакцины компаний Pfizer и Moderna.

На этом фоне AstraZeneca сообщила о сокращении поставок своих вакцин в ЕС на 60% из-за производственных проблем. Официальные лица Европейского союза уже созвали встречу с руководителями AstraZeneca для получения разъяснений по этому вопросу. По словам комиссара ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллы Кириакидес, разработчики вакцин должны соблюдать обязательства по заключенным с ними договорам. В августе прошлого года ЕС выплатил AstraZeneca 409 млн долл. в качестве авансового платежа за 300 млн доз.

Компания подала заявку на одобрение своей вакцины в европейский регулятор еще в прошлом месяце. Представитель министерства здравоохранения Германии сообщил, что решение о выдаче разрешения будет принято к концу этой недели.

Владимир Заболотских

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