Мексика рассчитывает получить 24 млн доз вакцины «Спутник V»

Россия поставит в Мексику в ближайшие два месяца 24 млн доз вакцины «Спутник V». Сейчас в этой стране вакцинация проводится препаратом от Pfizer.

25 января российский президент Владимир Путин и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор по телефону обсудили вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины «Спутник V», а также подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Позднее в Telegram-канале президент Мексики написал, что его страна рассчитывает на поставку 24 млн доз «Спутника V» в ближайшие два месяца.

«Мы пообщались с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС. — Я пригласил его посетить Мексику и поблагодарил его за решение поставить нам 24 млн доз вакцины «Спутник V» в следующие два месяца».

В Мексике 24 декабря началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса препаратом Pfizer.

На портале вакцины «Спутник V» сообщается, что заявки на приобретение 1,2 млрд доз вакцины поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

Елена Сидорова

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