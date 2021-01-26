«Полисан» возглавил сын основателя компании Дмитрий Борисов

Бывший коммерческий директор НТФФ «Полисан» Дмитрий Борисов, по данным СПАРК-Интерфакс, в декабре 2020 года возглавил предприятие, которым прежде управлял его отец, совладелец компании Александр Борисов.

Александр Борисов возглавлял НТФФ «Полисан» с 2002 года, он сохранит за собой пост председателя совета директоров.

Дмитрий Борисов с 2011 года работал коммерческим директором «Полисана». Теперь эту должность занял один из топ-менеджеров компании.

Среди основных задач Дмитрия Борисова на новом посту – разработка и вывод на рынок оригинальных препаратов, развитие контрактного производства, реконструкция и расширение мощностей завода по производству фармсубстанций в Белгороде, рассказал он газете «Деловой Петербург».

НТФФ «Полисан», основанная в 1992 году, на 53,88% принадлежит Александру Борисову, на 46,12% – Алексею Коваленко. Ее история началась с разработки и вывода на рынок иммуномодулятора Циклоферон (миглюмина акридонацетат). Выручка компании в 2019 году составила 6,3 млрд рублей, чистая прибыль – 722,3 млн рублей.

Компании принадлежат заводы «Полисан» в Санкт-Петербурге и «Полисинтез» в Белгороде.

Фото: newprospect.ru

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