В России провели более 100 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели более 100 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.

«Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 25 января 2021 года проведено 100 014 384 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении ведомства.

Всего в 2020 году под медицинским наблюдением в России находилось 7 073 889 человек, по состоянию на 24 января 2021 под контролем оставалось 648 799 человек.

gxpnews