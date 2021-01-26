Правительство РФ обеспокоено рисками контрафакта при дистанционной продаже лекарств

Дистанционная продажа безрецептурных лекарств в России не должна повлечь за собой рост цен и появление контрафакта из-за деятельности недобросовестных участников рынка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

Глава кабинета министров напомнил, что в апреле 2020 года была разрешена дистанционная продажа безрецептурных лекарств. По мнению премьера, важно предусмотреть связанные с этим риски.

«Мы в апреле сделали соответствующие поправки и начали торговлю дистанционно безрецептурными лекарствами. Но что очень важно сегодня – изменения в закон, которые мы также с вами обсуждали, прошли общественные слушания…Но, пожалуй, что ещё более важно – не допустить как роста цен, так и получения контрафактной продукции. Потому что, когда человек будет заказывать дистанционно, очень много рисков того, что недобросовестные участники рынка могут этим воспользоваться», — сказал Мишустин.

Премьер-министр выразил уверенность, что все риски можно преодолеть «при активном общественном обсуждении».

gxpnews