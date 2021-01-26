Ученые из США испытывают лекарство от COVID-19 с потенциально высокой эффективностью

Группа американских ученых из Сан-Франциско и Нью-Йорка заявили, что противораковый препарат плитидепсин, одобренный некоторыми регуляторами для лечения рака, оказался гораздо более эффективным средством против коронавируса SARS-CoV-2, чем препарат ремдесивир, использующийся в ряде странах.

Лабораторные эксперименты, отчет о которых опубликован в журнале Science 25 января, показали, что плитидепсин оказался в 27,5 раз сильнее против SARS-CoV-2, чем ремдесивир — препарат, получивший разрешение FDA на экстренное применение в 2020 году для лечения COVID-19. Кроме того, в двух доклинических испытания с COVID-19 плитидепсин продемонстрировал 100-кратное снижение репликации вируса в легких.

Плитидепсин, известный под торговым названием «Аплидин», был получен из морских животных асцидий и получил распространение в 2000-х годах. Права на этот препарат принадлежат испанской компании PharmaMar. В 2004 году этот препарат был зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств (EMA) в качестве препарата, помогающего при лечении множественной миеломы.

В 2017 году комитет EMA по лекарственным средствам отказал в разрешении на продажу этого препарата из-за большого числа побочных эффектов. В октябре 2020 года суд аннулировал это решение. В Австралии плитидепсин был одобрен местными регуляторами в 2018 году для использования в лечении пациентов с множественной миеломой.

gxpnews