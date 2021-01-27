Аффилированная с «Протек» компания купила разработчика «Электронного рецепта»

Компания «Атлас инвестиции» купила компанию-разработчика Medicata. Организация известна созданием системы «Электронный рецепт».

ООО «Атлас инвестиции» купило компанию-разработчика в сфере медицины и фармацевтики Medicata, следует из данных СПАРК. Доля нового совладельца составила 61%. Сумма сделки неизвестна.

Medicata первой в России создала и запустила «Электронный рецепт» — систему управления лекарственными назначениями, следует из информации на сайте компании. Согласно данным СПАРК, уставной капитал Medicata составляет 1,4 млн руб., а убыток организации за 2019 год достигает 21 млн руб.

Компания «Атлас инвестиции» была зарегистрирована 9 декабря 2020 года, а через несколько дней после этого она приобрела долю в Medicata. Собеседник «ФВ», знакомый с ходом сделки, сообщил, что сейчас она находится на промежуточном этапе.

Связь с «Протек»

Генеральный директор и единственный владелец компании «Атлас инвестиции» Андрей Перфильев занимает аналогичную должность в медицинском центре «Атлас». Этот медцентр в июне прошлого года купила компания «Протек». Тогда 99,99% в уставном капитале центра «Атлас» были приобретены через дочерний проект дистрибьютора — компанию «Кременчугская-3». Сумма сделки составила почти 110 млн руб.

О заинтересованности дистрибьютора «Протек» в покупке Medicata «ФВ» стало известно еще в ноябре от двух источников, близких к сделке. «ФВ» направил запрос дистрибьютору и Medicata.

Руслан Мавлиханов

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