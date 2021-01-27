Евросоюз не будет вводить запрет на экспорт вакцин из Европы

Европейский союз не будет ограничивать экспорт вакцин, произведенных в странах Евросоюза. О том, что «запрета на экспорт и ограничений экспорта» не будет, сообщила заместитель председателя ЕК Дубравка Шуица.

«Это не запрет экспорта, никто ничего не будет блокировать, мы хотим только иметь прозрачность и четкость по вопросу производства и доставки вакцин, которые производятся в ЕС… Так что прозрачность и четкость – единственное, что мы хотим видеть от производителей в ЕС», — заявила она на пресс-конференции в Брюсселе.

На прошлой неделе комиссар по здравоохранению ЕС Стелла Кириакидес сообщила, что «в будущем все компании, производящие вакцины против COVID-19 в ЕС, должны будут заранее уведомлять, когда они захотят экспортировать вакцины в третьи страны».

Это заявление было связано с тем, что компания AstraZeneca решила сократить поставки вакцин в Европу на 60% из-за производственных проблем. Согласно данным Reuters, 27 стран ЕС должны получить 31 млн доз вместо согласованных ранее 80 млн.

При этом Кириакидес отметила, что в ходе двух раундов переговоров 25 января между AstraZeneca и ЕС компания не смогла предоставить «удовлетворительный» ответ относительно того, сколько доз было произведено и были ли они кому-то поставлены.

Кроме того, проблемы с поставками в Европу испытывает и Pfizer. По информации Reuters, компания урезала поставки в некоторые страны Европы на 30—60%. Французская Sanofi заключила соглашение с американским производителем, согласно которому она поможет Pfizer произвести 100 млн дополнительных доз вакцины.

Николай Соколов

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