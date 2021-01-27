Фармкомпании примут участие в нагрузочном тестировании системы маркировки лекарств

«Такое нагрузочное тестирование системы МДЛП мы сделали доступным с 25 января, – сообщила руководитель Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева в ходе заседания Совета ТПП по развитию потребрынка и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности. – Для этого был построен специальный тестовый контур, который дублирует «боевую» систему и содержит ее данные, актуальные на начало года. Соответственно, с 25 января все желающие принять участие в этом нагрузочном тестировании могут это сделать. Система будет тестироваться параллельно с работой в «боевом» контуре».

Для генерации нагрузки будут запущены специально разработанные сценарии тестирования, уточнили в ЦРПТ. Речь идет о направлении в тестовый контур данных по лекарствам, значительно превышающих текущие параметры рынка.

Материал партнера: ЦРПТ

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