Прибыль Novartis за четвертый квартал выросла на 86%

Novartis сообщила, что ее чистая прибыль за четвертый квартал составила 2,1 млрд долл., что на 86% больше, чем за тот же период прошлого года, благодаря возросшей операционной прибыли и более низким налогам.

Компания Novartis сообщила финансовые результаты четвертого квартала. Согласно этим данным, ее чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 2,1 млрд долл., или на 86%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Операционная прибыль за четвертый квартал составила 2,6 млрд долл., что на 45% больше, чем в предыдущем году, сообщает портал Markets Insider.

В Novartis также отметили, что скачок квартальной прибыли был обусловлен этой более высокой операционной прибылью и более низкими налогами.

Генеральный директор Novartis Вас Нарасимхан заявил, что компания продемонстрировала «хорошие результаты в 2020 году по нашим стратегическим приоритетам, несмотря на проблемы с COVID-19». Он отметил, что «мы продвинулись с нашей новой волной лекарств, получив ряд новых разрешений, в том числе Кесимпта в США, Леквио и Золгенсма в ЕС», передает его слова портал Firstwordpharma.

Чистый объем продаж за четвертый квартал составил 12,77 млрд долл., что на 3% больше по сравнению с предыдущим годом. Аналитики ожидали, что выручка за квартал составит 12,87 млрд долл.

В начале января стало известно, что Novartis приобрела у китайской BeiGene права на противоопухолевый препарат тислелизумаб (tislelizumab) за 650 млн долл. Китайская фирма получит от Novartis около 1,3 млрд долл. при получении одобрения на применение лекарственного средства от регуляторов и до 250 млн долл. в случае достижения оговоренных показателей продаж и роялти от будущих продаж за пределами Китая.

Николай Соколов

pharmvestnik