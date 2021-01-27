Sanofi поможет Pfizer справиться с кризисом поставок вакцин

Компания Sanofi заключила соглашение с Pfizer о производстве ее вакцины на своих заводах. К концу года планируется произвести до 100 млн доз для стран Европейского союза. Также Sanofi объявила, что не намерена отказываться от производства собственной вакцины, несмотря на провал испытаний.

Sanofi заключила соглашение с Pfizer о производстве ее вакцины BNT162b2 на заводе во Франкфурте. Об этом исполнительный директор французской компании Пол Хадсон рассказал в интервью газете Le Figaro.

«Наши команды работают вместе, чтобы организовать все в нужных условиях, потому что это гораздо более сложная процедура, чем кажется. Закачка вакцин в колбы должна производиться в стерильной среде и при очень низкой температуре», – объяснил Пол Хадсон, который надеется поставить Европейскому союзу «более 100 миллионов доз к концу года».

Неизвестно, ограничивается ли соглашение между компаниями только разливом по колбам или также включает производство активного ингредиента. Sanofi имеет возможности для его создания, однако это требует «особой логистики и передачи технологий», отмечает французский канал BFMTV.

Pfizer испытывает трудности с поставками своих вакцин в Европу. Согласно данным Reuters, компания урезала поставки в некоторые страны Европы, такие как Румыния и Польша, на 50%, а в некоторые страны, такие как Италия, на 30%. В связи с этим правительство Италии пригрозило Pfizer судебным разбирательством, а Еврокомиссия планирует установить ограничения на вывоз вакцин из стран ЕС.

В декабре 2020 года Sanofi и GSK сообщили, что откладывают запуск своей вакцины от COVID-19. В ходе клинических испытаний препарат оказался неэффективен для пожилых людей, поскольку не смог вызвать у них достаточный иммунный ответ. Производители тогда заявили, что планируют провести еще одно исследование в феврале следующего года и надеются разработать более эффективную вакцину к концу 2021 года.

В интервью Le Figaro Хадсон подтвердил, что Sanofi намерена продолжать работу над своим препаратом. «Мы уверены. Мы добились успеха за девять месяцев, на которые у нас ушло бы от двух до пяти лет при нормальных обстоятельствах», – рассказал он изданию. Кроме того, по его словам, Sanofi разрабатывает вторую вакцину, основанную на инновационной технологии мРНК, в создании препарата компания сотрудничает с Pfizer.

Хадсон также отметил, что компания заключила соглашение с Pfizer, поскольку хотела быть «полезной», пока ее собственные вакцины не могут выйти на рынок.

Николай Соколов

pharmvestnik