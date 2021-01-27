Американский опыт регулирования рынка табачной продукции может стать востребованным в Европе

Европейским странам следует использовать подход американского регулятора по борьбе с курением. С таким предложением выступил член Европейской кардиологической ассоциации доктор Димитрий Рихтер.

Он, в частности, обратил внимание на то, что в Европе самый большой процент курящего взрослого населения, а смертность от болезней, вызываемых табачным дымом, выше, чем в африканских и арабских странах.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе курит 28% взрослого населения, и 16% от общего количества смертей среди взрослого населения старше 30 лет так или иначе связаны с употреблением табака. При этом среднемировой показатель составляет 12%. В африканских и арабских странах, например, смертность от употребления табака составляет 3% и 7% ежегодно. Для сравнения, по статистике в США за последние 14 лет процент курильщиков снизился на 6,9%, до 14% взрослого населения. В России, по данным Минздрава и ВЦИОМ, число курильщиков составляет до 30% населения.

В этой связи ученый предлагает обратиться к американскому опыту регулирования рынка табачной продукции. В США Федеральный закон «О профилактике курения в семьях и противодействии потреблению табачной продукции», принятый в 2009 году, дает Управлению по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) широкие полномочия для регулирования сферы общественного здравоохранения путем комплексной проверки табачных изделий перед тем, как они будут представлены на рынке. Закон также гарантирует, что табачная продукция, которая позиционируется как продукт с пониженным риском или воздействием, действительно имеет такой эффект на здоровье потребителя.

Вся новая табачная продукция должна получить разрешение FDA прежде, чем будет предложена потребителям. Кроме того, чтобы новые изделия получили статус продуктов с модифицированным риском, необходимо научно подтвержденное обоснование того, что они способствуют улучшению здоровья населения в целом.

Разрешение на продажу табачных продуктов с модифицированным риском выдается FDA на определенный срок. Когда производитель подает заявку на продление разрешения, FDA должно оценить, привела ли реализация продукции к заявленному при первоначальной регистрации улучшению общественного здоровья. FDA также вправе отозвать такое разрешение, лишив производителя права позиционировать табачное изделие в качестве продукта со сниженным уровнем вредного воздействия или риска.

Данные, необходимые для получения разрешения FDA, включают в себя углубленный анализ химического состава и технологии производства продукта, неклинические исследования, исследования с участием взрослых добровольцев и моделирование на основе полученных данных.

К настоящему времени FDA присвоило статус продукта с пониженным воздействием двум табачным изделиям – первым был шведский снюс, вторым – система нагревания табака производства Philip Morris International.

В большинстве стран Евросоюза, кроме Швеции, снюс запрещен с 1992 года. Не состоящие в ЕС Норвегия и Швейцария также разрешают продажу бездымного табака. При этом в Швеции самый низкий в Евросоюзе уровень смертности от неинфекционных заболеваний, вызванных курением.

По мнению доктора Димитрия Рихтера, «это одна из наиболее парадоксальных ситуаций, когда власти ЕС разрешают продажу традиционных сигарет и запрещают продажу альтернативных никотинсодержащих продуктов, по которым имеются научные свидетельства, в том числе долгосрочные исследования, демонстрирующие более низкий риск онкологических заболеваний, заболеваний сердца и хронического бронхита у курильщиков, перешедших на продукты пониженного риска».

Напомним, по результатам опроса, проведенного компанией Povaddo летом 2020 года, 78% россиян считают, что решения регуляторов в вопросах общественного здоровья должны опираться на данные научных исследований. Однако только 40% опрошенных верят, что органы власти учитывают научные данные при принятии решений. Этот показатель у россиян на 11% ниже, чем среднемировое значение.​

Материал партнера: PMI

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