Умер основатель «Канонфарма продакшн» Мераб Кокеладзе

Основатель и президент компании «Канонфарма продакшн» Мераб Кокеладзе ушел из жизни. Об этом Vademecum сообщили источники в фармотрасли.

Предположительной причиной смерти собеседники Vademecum называют осложнения COVID-19. В «Канонфарма продакшн» получить оперативный комментарий не удалось.

Мераб Кокеладзе основал ЗАО «Канонфарма продакшн» в 1998 году, вскоре компания запустила участок по упаковке лекарств мощностью 40 млн блистеров в год. В 2004 году открылось производство в городе Щелково Московской области. В 2007 году мощность предприятия была увеличена до 80 млн упаковок в год.

В настоящее время, по данным компании, в ее портфеле более 300 наименований продукции. В 2017 году «Канонфарма продакшн» вошла в рейтинг самых быстрорастущих компаний РБК, а в 2020-м – в список системообразующих предприятий Минпромторга РФ.

По данным ЕГРЮЛ, Мерабу Кокеладзе принадлежало 70% «Канонфарма продакшн», оставшиеся 25% – Сергею Миронову, еще 5% – у Тимофея Кожоки. Выручка компании в 2019 году составила более 8,4 млрд рублей.

Редакция Vademecum выражает соболезнование родным, близким и коллегам Мераба Ревазовича.

Фото: YouTube

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