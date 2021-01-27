Завод в Тверской области вложил 81 млн рублей в расширение производства респираторов

Кимрская фабрика им. Горького организовала крупнейшую в РФ производственную линию по выпуску медицинских и промышленных респираторов класса защиты FFP2 и FFP3 в Тверской области. Мощность линии составляет 4 млн единиц в месяц, объем инвестиций в расширение завода составил 81 млн рублей. Кимрская фабрика им. Горького организовала крупнейшую в РФ производственную линию по выпуску медицинских и промышленных респираторов класса защиты FFP2 и FFP3 в Тверской области. Мощность линии составляет 4 млн единиц в месяц, объем инвестиций в расширение завода составил 81 млн рублей.

Производственная линия выпускает медицинские и промышленные респираторы FFP2 и FFP3 под брендом «СПИРО-1000». По заверению производителя, эффективность защиты дыхательных путей от бактерий, вирусов, пыли и других аллергенов с помощью медизделий достигает 98%.

Новые мощности позволят выпускать до 180 тысяч респираторов в сутки с привлечением 15 новых сотрудников при стандартной работе в две смены. Медизделия будут поставляться в медучреждения, аптечные сети и на крупные промышленные предприятия. После увеличения производства на фабрике рассчитывают нарастить годовую выручку до 932,4 млн рублей.

По словам заместителя главы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, из-за пандемии по состоянию на май 2020 года, несмотря на резко возросшие объемы производства, в России попрежнему наблюдался дефицит респираторов. Тогда предприятия выпускали около 490 тысяч респираторов в сутки, из которых 120 тысяч приходились на профильные медицинские изделия. Тогда же Фонд развития промышленности (ФРП) выдал Кимрской фабрике им. Горького льготный заем по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям» в размере 81 млн рублей под 1% годовых. Средства были направлены на закупку технологического оборудования.

По данным Минпромторга РФ, после запуска новой линии на заводе в Кимрах суточные мощности по производству респираторов в РФ достигли 650 тысяч медизделий в сутки. Всего ФРП по состоянию на 1 октября 2020 года выдал 27,577 млрд рублей в виде льготных займов 96 предприятиям по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям». На производство респираторов заемщики получили 759 млн рублей.

Кимрская фабрика им. Горького основана в 1925 году, специализируется на производстве средств индивидуальной защиты органов дыхания. На заводе выпускают более 140 моделей респираторов различного дизайна, строения и фильтрующей эффективности. По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Кимрская фабрика им. Горького» на 53,97% принадлежит АО «Корпорация Респиро», еще 26,36% владеет Александр Яковлев, 15,05% – Игорь Жохов. Выручка компании в 2019 году составила 652,9 млн рублей, чистая прибыль – 95,7 млн рублей.

Фото: Фонд развития промышленности

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