В Госдуме поддержали законопроект о регулировании работы аптечных сетей

Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании 27 января рекомендовал депутатам принять в I чтении законопроект о регулировании работы аптечных сетей, предусматривающий меры против завышения цен аптеками, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета, депутата Александра Петрова.

«Сегодня на заседании в комитете по охране здоровья вопрос о работе аптек рассмотрен и рекомендован к I чтению на пленарном заседании Государственной думы», — сказал Петров.

Законопроект был внесен на рассмотрение в марте 2020 года депутатами-единороссами во главе с лидером фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым. В нем предлагается внести поправки в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Изменения предусматривают обязанность аптек указывать минимальную цену и наличие лекарств, создание единого реестра фармацевтических работников и дают возможность фельдшерско-акушерским пунктам продавать лекарства.

Также в законопроекте прописаны меры, которые помогут создать здоровые условия конкуренции на рынке: устанавливается максимальный размер платы за услуги по продвижению продукции в 5%, вводятся ограничения бонусов, которые могут брать за размещение товара аптеки со стороны производителей отечественной фармпродукции. Кроме того, в законопроекте предлагается установить ряд антимонопольных ограничений, в частности, по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть. Сделка по приобретению дополнительных площадей будет признаваться ничтожной, если оборот организации превысил 20% объема всех реализованных лекарственных препаратов в пределах населенного пункта.

«Прежде всего это решение вопроса о поставке лекарств в труднодоступные малонаселенные и удаленные местности — передвижные аптечные пункты. Кроме того, ограничение наценок на лекарственные препараты, продаваемые населению, и сохранение конкурентной среды для российских производителей лекарств», — отметил Петров.

По его словам, после принятия документа в I чтении будет организована рабочая группа «с приглашением аптечных сетей, ассоциаций, пациентских организаций для обсуждения законопроекта ко второму чтению».

gxpnews