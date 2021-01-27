GSK возглавила рейтинг доступности лекарств для стран с низким уровнем доходов

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) возглавила рейтинг доступности лекарств фармацевтических компаний в рейтинге Фонда доступа к медицине, выходящем раз в два года.

В списке, составленном фондом, оценивается, насколько хорошо 20 крупнейших глобальных фармацевтических компаний работают над доступностью своих лекарств и вакцин для стран с низким и средним уровнем доходов, на которые приходится 83% населения мира.

GSK возглавила этот рейтинг в седьмой раз. Novartis по показателям была близка к первому месту, а Pfizer впервые вошла в пятерку лидеров и заняла третье место (в прошлом отчете за 2018 год компания была на 11 месте). Замыкают пятерку лидеров Johnson & Johnson и Sanofi.

«Этот индекс был подготовлен во время самого серьезного кризиса общественного здравоохранения за столетие, который выявил как никогда ранее хроническое неравенство в доступе к медицине. Тем не менее, мы наблюдаем стратегический сдвиг в этом направлении. Это может радикально изменить скорость получения доступа населения всего мира к новым продуктам — если руководство компании будет настроено на то, чтобы люди, живущие в странах с низким и средним уровнем доходов, не оказались последними в очереди», — заявил исполнительный директор Фонда доступа к медицине Джаясри К. Айер.

Фонд оценивает работу над доступностью продукции 20 крупнейших фармацевтических компаний мира по трем направлениям: управление, исследования и разработки, а также логистика.

Учитываются даже такие тенденции в политике фармкомпаний, как стимуляция локального менеджмента, нарушения нормативных требований и практики продаж. В области исследований и разработок фонд смотрит на устойчивость портфеля компании и ее первоначальные планы по доступности в странах с низким и средним уровнем дохода, но также на то, насколько хорошо этот портфель соответствует международным приоритетам.

gxpnews