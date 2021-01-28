«Сбер Еаптека» назвала самые популярные препараты в новогодние праздники

«Сбер Еаптека» подвела итоги продаж в новогодние праздники. Помимо традиционных парацетамола и активированного угля в список популярных товаров вошли антисептики и тесты на коронавирус.

В «Сбер Еаптека» представили TOP10 самых продаваемых препаратов в новогодние праздники 2021 года. Как следует из пресс-релиза компании, лидерами по продажам стали парацетамол и активированный уголь.

С 31 декабря по 8 января на 400% по сравнению тем же периодом прошлого года выросли продажи парацетамола, на 180% – активированного угля. Высоким спросом также пользовались: хлоргексидин, назальные капли, препараты для ЖКТ (активированный уголь, «Нормофлорин-Д»), янтарная кислота и «Энтеросгель». 31 декабря в ТОП10 по продажам вошли экспресс-тесты на коронавирус NowCheck COVID-19 Ag.

ТОП 10 самых продаваемых препаратов в новогодние праздники 2021 (по данным «Сбер Еаптека»):

Хлоргексидин флаконы 0.05% 100 мл. Тульская фармфабрика

Парацетамол таблетки 500 мг, 20 шт. Фармстандарт

Парацетамол таблетки 500 мг, 10 шт. Фармстандарт

Уголь активированный таблетки 250 мг, 10 шт. Фармстандарт

Гриппферон капли в нос 10000 МЕ/мл, 10 мл. Фирн М

Маска немедицинская Ankar 3-хслойная на резинках одноразовая, 10 шт. Ибинь Ли

Аскорбиновая кислота с глюкозой таблетки, 10 шт. Мелиген

Экспресс-тест на коронавирус NowCheck COVID-19 Ag, 1 шт. БиоНот Инк

Нормофлорин-Д флакон, 100 мл. Бифилюкс

Тизин Классик спрей назальный 0,1% 10 мл. Фамар Орлеан

Руслан Мавлиханов

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